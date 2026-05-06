Basket

SARONNO – Seconda partita di playoff per la Robur Saronno nel campionato di Divisione regionale 2. I biancoblù sono attesi oggi alle 21.15 al PalaPradaccio di via Pradaccio per gara 2 dei quarti di finale contro Laveno Valcuvia, con l’obiettivo di chiudere subito la serie e conquistare l’accesso alle semifinali.

Dopo il successo di domenica, la squadra di coach Alessandro Leva vuole sfruttare il primo match point a disposizione. Ma la sfida non si preannuncia semplice: Laveno ha dimostrato di essere formazione solida, capace di attaccare il ferro con fisicità e colpire anche dalla distanza con buone soluzioni offensive. Per questo servirà ancora una prova completa, come sottolineato anche alla vigilia: equilibrio su entrambi i lati del campo e continuità per evitare di allungare la serie alla decisiva gara 3.

Domenica scorsa al PalaRonchi, la Robur ha infatti messo le basi con una prestazione convincente, imponendosi nettamente grazie soprattutto alle prove offensive di Tolotti e Mariani. Un successo che ha indirizzato la serie e che ora offre ai saronnesi la possibilità di chiudere i conti già questa sera; era finita 80-56.

(foto: un momento di gara 1)

06052026