Calcio

SOLBIATE ARNO – Ora l’orario è ufficiale: la finalissima di playoff, girone A di Eccellenza, si gioca domenica con fischio d’inizio alle 15.30: l’appuntamento è allo stadio Chinetti di via per Oggiona 1 a Solbiate Arno. La Solbiatese, seconda classifica in regular seasoon, si è qualificata direttamente per la finale, l’avversaria è il Fbc Saronno (quarta) che domenica scorsa in semifinale ha battuto 3-1 la Caronnese (terza). La formula prevede che in casa di vittoria o parità passi il turno la Solbiatese, meglio classifica in campionato, per accedere ai playoff nazionali il Saronno è obbligato a vincere.

Classifica regular season

Arconatese 73, Solbiatese 62, Caronnese 57, Fbc Saronno 56, Legnano, Vergiatese e Rhodense 52, Lentatese 44, Ardor Lazzate, Magenta e Arcellasco 41, Besnatese 40, Mariano 39, Vis Nova Giussano e Vigevano 37, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.

I verdetti

Arconatese promossa in serie D; Solbiatese, Caronnese e Fbc Saronno ai playoff; Mariano, Vis Nova Giussano, Vigevano e Sedriano ai playout; Altabrianza e Sestese retrocesse.

(foto: una fase di un precedente Solbiatese-Fbc Saronno)

06052026