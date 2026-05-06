Ceriano Laghetto, storie di boxe popolare nel documentario “Fuori i secondi” con il regista Paolo Bonfanti
6 Maggio 2026
CERIANO LAGHETTO – Una serata dedicata al cinema sociale e allo sport popolare: venerdì 8 maggio al Centro Civico Dal Pozzo di Ceriano Laghetto, in via Carso 35, è in programma la proiezione del documentario “Fuori i secondi”, diretto da Paolo Bonfanti. Il film accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso 18 realtà di boxe popolare diffuse in tutta Italia, raccontando esperienze nate dal basso che uniscono sport, aggregazione e impegno sociale. Tra queste anche alcune realtà vicine al territorio come Angolo Rosso, Volpe Rossa e Gagarin.
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