Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Una serata dedicata al cinema sociale e allo sport popolare: venerdì 8 maggio al Centro Civico Dal Pozzo di Ceriano Laghetto, in via Carso 35, è in programma la proiezione del documentario “Fuori i secondi”, diretto da Paolo Bonfanti. Il film accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso 18 realtà di boxe popolare diffuse in tutta Italia, raccontando esperienze nate dal basso che uniscono sport, aggregazione e impegno sociale. Tra queste anche alcune realtà vicine al territorio come Angolo Rosso, Volpe Rossa e Gagarin.

Il programma della serata prevede l’apertura dei cancelli alle 19 con bar e cucina, mentre la proiezione del documentario inizierà alle 21. Al termine è previsto un dibattito con il regista Paolo Bonfanti. Durante la serata verrà inoltre presentato il primo numero della rivista spop.26, progetto editoriale dedicato al racconto dello sport popolare in Italia, tra esperienze condivise, militanza e inclusione. L’iniziativa è promossa dalla Frazione Pugilistica e propone un momento di incontro e confronto aperto al pubblico.

(foto archivio)

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