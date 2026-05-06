Cronaca

COGLIATE – Incidente stradale nella mattinata di ieri in via Marconi, dove un giovane è stato investito.

L’allarme è scattato alle 8.30 e ha portato sul posto i soccorsi, con il rapido intervento di un’ambulanza della Croce Azzurra e della polizia locale del comando di Cogliate. Coinvolto un ragazzo di 21 anni, che ha riportato lesioni e contusioni. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato con l’autolettiga al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Le sue condizioni non risultano gravi. Restano da chiarire la dinamica dell’accaduto e le responsabilità, su cui sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

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(foto archivio)

06052026