Ex Isotta, conclusa la fase 3 della bonifica: pronti alla 4. In arrivo aperture per i cittadini
6 Maggio 2026
SARONNO – “Con la certificazione da parte degli enti preposti, si è recentemente conclusa la Fase 3 delle bonifiche per l’area ex Isotta Fraschini di Saronno. Un nuovo passo in avanti per la restituzione alla città di un’area liberata dagli inquinanti secondo i termini di legge, pronta per essere oggetto di riqualificazione seguendo il percorso del Piano integrato di intervento adottato dall’Amministrazione saronnese a fine dicembre, al momento nella fase delle osservazioni”
Inizia così la nota condivisa oggi, mercoledì 6 maggio, dalla proprietà la società Saronno città dei beni comuni.
“La documentazione, composta da certificazione e relazione tecnica, è disponibile sul sito vivaiosaronno.org per chi volesse prenderne visione. La conclusione del percorso di bonifica prosegue con la presentazione in Comune della documentazione relativa alla fase 4, che avverrà nel corso della prossima settimana. Sempre nelle prossime settimane, Saronno Città dei Beni Comuni si riserva di calendarizzare una o più occasioni di apertura dell’area, rendendola così visitabile a tutti i cittadini che volessero constatare di persona l’avanzamento dei lavori”.
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