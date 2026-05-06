Fbc Saronno, esperienza in Romagna per i giovani: “Quattro giorni di calcio e crescita”
6 Maggio 2026
SARONNO – Quattro giorni all’insegna dello sport, della condivisione e della crescita per i giovani del Fbc Saronno, protagonisti dal 30 aprile al 3 maggio del 12° Sport Event Trophy in Romagna. Dallo stadio di Gabicce ai campi di Riccione, i ragazzi biancocelesti hanno vissuto un’esperienza intensa, fatta di partite ma anche di momenti di gruppo e confronto, dimostrando spirito di squadra e passione.
Al rientro, oltre al bagaglio sportivo e umano, il gruppo porta con sé anche una targa simbolica con il motto “Non si perde mai, o si vince o si impara”, segno di un percorso che va oltre il risultato. Un’esperienza significativa per il settore giovanile saronnese, che continua a crescere puntando sui valori dello sport e del gruppo.
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(foto: formazione giovanile del Fbc Saronno in Emilia Romagna nei giorni scorsi)
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