Calcio

SARONNO – Quattro giorni all’insegna dello sport, della condivisione e della crescita per i giovani del Fbc Saronno, protagonisti dal 30 aprile al 3 maggio del 12° Sport Event Trophy in Romagna. Dallo stadio di Gabicce ai campi di Riccione, i ragazzi biancocelesti hanno vissuto un’esperienza intensa, fatta di partite ma anche di momenti di gruppo e confronto, dimostrando spirito di squadra e passione.

Al rientro, oltre al bagaglio sportivo e umano, il gruppo porta con sé anche una targa simbolica con il motto “Non si perde mai, o si vince o si impara”, segno di un percorso che va oltre il risultato. Un’esperienza significativa per il settore giovanile saronnese, che continua a crescere puntando sui valori dello sport e del gruppo.

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(foto: formazione giovanile del Fbc Saronno in Emilia Romagna nei giorni scorsi)

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