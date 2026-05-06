“Heart of Gaza” a Rovello Porro: i disegni dei bambini raccontano la guerra
6 Maggio 2026
ROVELLO PORRO – Fa tappa a Rovello Porro la mostra internazionale itinerante “Heart of Gaza”, che raccoglie disegni realizzati da bambini e ragazzi della Striscia di Gaza. L’esposizione sarà allestita presso il centro civico (piazza Porro, 19) da sabato 9 a lunedì 11 maggio.
L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Helianto, in collaborazione con le associazioni rovellesi GS e Genitori in Gioco, con il patrocinio del Comune di Rovello Porro.
Il progetto nasce nella “Tenda degli artisti”, spazio ideato dal giovane palestinese Mohammed Timraz per offrire ai più piccoli un luogo protetto in cui esprimere emozioni e paure attraverso il disegno. Le opere raccontano, con uno sguardo diretto, la vita quotidiana sotto il conflitto: la perdita della casa, la lontananza dalla scuola, ma anche sogni e speranze.
L’inaugurazione si terrà sabato 9 maggio alle ore 18.00 presso il Centro Civico. L’evento sarà preceduto da una Camminata della pace, con ritrovo alle 17 in piazza Porro (annullabile in caso di maltempo).
La giornata di lunedì 11 maggio sarà dedicata alle scuole, con un percorso educativo rivolto agli alunni della primaria, centrato sui temi della pace, dei diritti dell’infanzia e della cittadinanza globale.
“Heart of Gaza” si propone come un’occasione di testimonianza e riflessione, affidando all’arte lo sguardo più diretto e universale: quello dei bambini.
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