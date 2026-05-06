SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 5 maggio, grande attenzione per l’incidente avvenuto davanti alla stazione con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino. Interesse anche per i furti e i bivacchi nei garage cittadini, per l’attesa apertura della nuova piazza di palazzo Visconti e per gli eventi che hanno animato il centro nel fine settimana.

Una donna di 62 anni è stata investita davanti alla stazione ferroviaria ed è stata trasportata in ospedale. L’incidente ha causato rallentamenti e lunghe code nella zona centrale della città.

Cresce la preoccupazione tra i residenti per episodi di intrusioni e bivacchi nei box e nei garage condominiali. Diverse auto sono state trovate a soqquadro con segni di effrazione.

Conto alla rovescia per l’inaugurazione della nuova piazza di palazzo Visconti, prevista domenica. Tra le novità più attese anche le gigantografie che accompagneranno l’apertura dello spazio rinnovato.

Torna “Associazioni in piazza”, la manifestazione dedicata al volontariato e alla vita associativa locale. Definiti data e programma dell’iniziativa che porterà stand ed eventi nel centro cittadino.

Grande partecipazione per l’evento musicale con The Other Side e Klin Fm che ha acceso il centro cittadino nel fine settimana. La serata ha richiamato circa 800 persone tra musica e intrattenimento.