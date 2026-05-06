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SARONNO – Mercoledì 6 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge già dal mattino. Nel corso delle ore serali è previsto un peggioramento più marcato con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono attesi complessivamente circa 24 millimetri di pioggia nelle prossime ore ed è segnalata un’allerta meteo legata proprio alle precipitazioni.

Le temperature resteranno piuttosto contenute per il periodo, con una massima che raggiungerà i 18°C e una minima di 13°C. I venti soffieranno moderati da Est nelle ore mattutine, per poi intensificarsi nel pomeriggio provenendo da Est-Sudest. La situazione meteo sarà quindi instabile per gran parte della giornata, con condizioni che potranno causare disagi soprattutto durante gli spostamenti serali a causa dei temporali previsti.

In Lombardia il quadro meteorologico risulterà diffusamente perturbato per effetto di un’area di bassa pressione che interesserà tutta la regione. Su pianure, pedemontane e aree alpine sono previste piogge diffuse e rovesci temporaleschi, con una temporanea attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio e un miglioramento più evidente soltanto dalla serata. Anche Milano, il Varesotto e gran parte delle province lombarde saranno interessate da condizioni simili a quelle attese su Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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