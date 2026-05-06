L’iniziativa nasce all’interno del tavolo intercomunale dedicato alle Pari Opportunità e dalla collaborazione tra amministrazioni e realtà associative, con l’obiettivo di costruire un calendario di appuntamenti diffusi sul territorio e capaci di coinvolgere cittadine e cittadini attraverso momenti culturali, di confronto e di socialità. Presenti alla conferenza stampa tenutasi mercoledì mattina in sala Nevera anche Alessandro Giudici, consigliere comunale di Caronno Pertusella, e Stefania Marruchi, consigliera comunale di Solaro.

Saronno avrà un ruolo centrale nel programma, ospitando una serie di iniziative che si svilupperanno tra sabato 16 e domenica 17 maggio, con appuntamenti diffusi in diversi luoghi della città.

Il calendario prevede momenti di approfondimento culturale, come presentazioni e incontri, iniziative espositive, spazi di aggregazione e convivialità, oltre a eventi serali e momenti di intrattenimento aperti alla cittadinanza. Un programma pensato per coinvolgere pubblici diversi e favorire la partecipazione attiva della comunità.

Lo Spring Pride si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità e del contrasto a ogni forma di discriminazione. “Saronno si fa promotrice di questo progetto – sottolinea la sindaca Ilaria Pagani – perché il rispetto e l’inclusione sono valori fondamentali per una comunità che cresce. Questa iniziativa crea le condizioni perché ogni persona si senta rispettata, nelle proprie scelte e nella propria identità, dando valore alle differenze come risorsa della comunità”.

“Lo Spring Pride nasce dal lavoro condiviso del tavolo intercomunale sulle Pari Opportunità – aggiunge l’assessora alle Pari Opportunità Lucy Sasso – e assume un significato ancora più importante perché si inserisce nelle iniziative legate alla Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia del 17 maggio. Attraverso eventi diversi vogliamo creare occasioni di incontro, conoscenza e dialogo, coinvolgendo tutta la cittadinanza”.

“Crediamo che il lavoro insieme e il fare rete siano strumenti fondamentali per difendere i diritti di chi ancora oggi vive difficoltà nella quotidianità – afferma Alessandro Giudici, consigliere comunale di Caronno Pertusella – Come istituzioni abbiamo il dovere di tutelare le persone e creare occasioni di confronto e ascolto. Iniziative come questa aiutano a coinvolgere sempre più cittadini e a costruire comunità più inclusive e consapevoli”.

“Ogni persona deve poter vivere liberamente senza il timore di essere esclusa o marginalizzata per le proprie scelte personali – sottolinea Stefania Marruchi, consigliera comunale di Solaro – Su questi temi bisogna entrare nella vita delle persone in punta di piedi, con ascolto e senza giudizio. Per questo abbiamo aderito con convinzione al tavolo sulle Pari Opportunità e alle iniziative dello Spring Pride”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09