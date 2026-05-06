Politica

SARONNO – “Sul Parco dell’ex Seminario è necessario mantenere uno sguardo lucido e responsabile.

Insieme per Crescere ritiene corretto riconoscere che alla città è stato consegnato uno spazio privo di un progetto organico, con una serie di problemi evidenti dal punto di vista funzionale e gestionale, a fronte di una spesa estremamente ingente, che ha attinto per larga parte alle risorse stanziate dal Pnrr per Saronno. Questo è il punto di partenza reale, che non va né edulcorato né strumentalizzato”.

Inizia così, con questa valutazione e analisi, la presa di posizione di Insieme per Crescere sul tema caldo del parco dell’ex Seminario e il suo debutto con il Saronno Sound Festival.

“Detto questo, una amministrazione seria ha il dovere di gestire le criticità e di lavorare perché uno spazio pubblico così importante possa essere utilizzato e valorizzato nel miglior modo possibile. È esattamente questo l’approccio che riteniamo corretto: prendere atto dei limiti del progetto originario e impegnarci, giorno dopo giorno, per far funzionare ciò che c’è, senza scorciatoie.

Il Parco dell’ex Seminario oggi presenta problemi concreti: un allestimento concepito senza una visione complessiva, scelte strutturali che rendono complicata la gestione ordinaria e straordinaria, soluzioni che richiedono correzioni, adattamenti e – soprattutto – investimenti. Sistemare tutto questo non è semplice né immediato: richiede tempo, competenze e un lavoro amministrativo paziente, spesso poco visibile.

Chi ha amministrato una città dovrebbe sapere che l’uso di uno spazio pubblico non nasce automaticamente, soprattutto quando l’impianto progettuale è fragile. A noi tocca quindi affrontare i problemi, non negarli, e soprattutto lavorare per creare le condizioni affinché quello spazio possa trovare una sua sostenibilità, anche coinvolgendo soggetti esterni e riducendo progressivamente il peso sulla mano pubblica.

Va infine ricordato che il Parco dell’ex Seminario, prima delle scelte più recenti, era uno spazio vissuto quotidianamente anche dalle scuole, in particolare per l’educazione fisica di ben tre istituti scolastici. Questo dimostra che non si partiva da un “vuoto”, ma da un utilizzo coerente con alcune delle esigenze del territorio. Oggi tutto questo va ripensato dentro un quadro più complesso.

La nostra posizione è chiara: faremo il massimo con ciò che abbiamo, lavorando perché il parco dell’ex Seminario diventi davvero una risorsa per la città, convertendo il progetto originario in qualcosa di sostenibile e funzionale, con serietà, fatica e responsabilità politica.

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