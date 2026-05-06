Cronaca

RESCALDINA – Proseguono i controlli sul rispetto degli orari di funzionamento delle slot machine e delle sale gioco. Nei giorni scorsi la polizia locale ha effettuato una serie di verifiche in diversi esercizi del territorio, tra bar, tabaccherie e sale dedicate, per accertare il rispetto dell’ordinanza sindacale che disciplina gli orari di utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro.

L’attività ha riguardato anche il controllo diretto delle macchine presenti: in totale sono stati verificati 42 apparecchi Awp (le tradizionali slot) e 25 Vlt. Al termine degli accertamenti sono state contestate nove violazioni per mancato rispetto delle fasce orarie previste, con sanzioni complessive pari a 4.382 euro. L’operazione si inserisce nell’ambito delle azioni messe in campo per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo e garantire il rispetto delle regole a tutela della cittadinanza, in particolare delle fasce più esposte.

Controlli di questo tipo, del resto, non riguardano solo Rescaldina: negli ultimi tempi verifiche analoghe sono state effettuate anche dalle polizie locali di altri Comuni della zona, a conferma di un’attenzione crescente su un tema considerato delicato sotto il profilo sociale.

(foto archivio)

06052026