Cronaca

SARONNO – Fa discutere sui social una segnalazione comparsa nelle ultime ore e relativa a un episodio avvenuto nel quartiere Matteotti.

Secondo quanto riportato da un residente, in via Brodolini uno sconosciuto sarebbe arrivato a bordo di un furgone rosso, si sarebbe fermato lungo la strada e avrebbe scaricato in un campo due vecchi distributori automatici di giochini, simili a quelli presenti nei bar o nei luna park. Il gesto non sarebbe passato inosservato: chi ha pubblicato il messaggio sostiene di aver assistito alla scena, parlando di uno scarico rapido “pensando che nessuno vedesse”. Nel post viene anche indicata parzialmente la targa del mezzo, nel tentativo di favorire eventuali accertamenti.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema dell’abbandono illecito di rifiuti, un fenomeno che periodicamente si ripresenta anche nelle aree periferiche della città. Resta ora da capire se la segnalazione verrà formalizzata alle autorità competenti, così da consentire verifiche e, se possibile, risalire al responsabile.

(foto dai social: i distributori abbandonati)

06052026