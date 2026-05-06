SARONNO – Un euro sparito dal carrello della spesa e una sensazione di amarezza difficile da mandare giù. È lo sfogo di una saronnese di 45 anni che nei giorni scorsi racconta di essere rimasta vittima di un insolito furto all’Esselunga di Saronno, dove qualcuno ha preso la monetina inserita nel carrello per utilizzarlo durante gli acquisti.

La donna spiega di aver preso il carrello nell’area deposito inserendo una moneta da un euro per sbloccarlo, come previsto dal sistema utilizzato dal punto vendita. Durante la spesa avrebbe però lasciato più volte il carrello incustodito per pochi minuti tra le corsie. Solo al termine, riportando il carrello al suo posto, si è accorta che la moneta non c’era più.

Secondo la sua ricostruzione, qualcuno avrebbe approfittato di quel breve momento di distrazione per prelevare la moneta dal meccanismo del carrello. Un gesto di poco valore economico, ma che ha lasciato grande amarezza.

“Non è certo l’euro il problema – spiega la saronnese – ma la sensazione che ormai non si possa più lasciare nemmeno un carrello per pochi minuti senza rischiare qualcosa. È una mancanza di rispetto che fa riflettere. Sono piccoli gesti ma fanno perdere serenità anche nelle cose più normali, come fare la spesa”.

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