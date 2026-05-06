Città

SARONNO – Ogni martedì pomeriggio, in una sala della sede Auser di via Maestri del Lavoro, c’è chi ritrova un momento di serenità mentre i familiari hanno qualche ora per commissioni e un po’ di trgua. Succede al laboratorio Alzheimer Cafè di Auser Saronno, un servizio discreto ma fondamentale per tante famiglie del territorio. Ora però questo spazio di sostegno rischia di venire meno per mancanza di volontari.

L’appello arriva dai volontari che da anni portano avanti il progetto nella sede Auser di via Maestri del Lavoro 2. Ogni settimana i partecipanti vengono accolti per un pomeriggio fatto di piccoli gesti e attività pensate per stimolare le abilità: ginnastica dolce, ballo, esercizi di scrittura, disegno, colori, lavoretti e giochi di memoria. Un momento di relazione, compagnia e serenità per chi affronta una malattia dura e complessa. Per chi non può spostarsi autonomamente è disponibile anche il servizio di trasporto Auser.

“Non servono grandi gesti. Solo presenza, tempo e umanità” si legge nel volantino diffuso dall’associazione. Ed è proprio questo il messaggio che i volontari vogliono far arrivare alla città: non servono competenze specialistiche, ma persone disponibili a dedicare qualche ora del proprio tempo. L’impegno richiesto è limitato, ma il valore umano enorme.

Senza nuovi volontari, il laboratorio potrebbe non riuscire ad attivare il servizio. Una prospettiva che preoccupa non solo i partecipanti, ma anche le loro famiglie, che in questo servizio hanno trovato negli anni un aiuto concreto e una rete di vicinanza.

Per formare nuovi volontari Auser organizza un corso gratuito da settembre, della durata complessiva di quattro ore tra teoria e pratica, attivabile con un numero minimo di iscritti. Per informazioni è possibile contattare Auser Saronno al numero 02 96709009.

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