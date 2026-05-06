L’appuntamento propone un’attività immersiva dal titolo “Entra nel labirinto dell’azzardo”. I partecipanti saranno chiamati a osservare, ragionare e collaborare per affrontare un percorso simbolico, evitando le “trappole del caso” e utilizzando la logica per superare le sfide. L’obiettivo è chiaro: uscire insieme dal labirinto, sottolineando il valore del supporto reciproco. La durata dell’esperienza è di circa 20 minuti.

Accanto al laboratorio, sarà possibile visitare anche la mostra “A mio rischio e pericolo. Gesti che illudono, gesti che riscattano”, allestita negli stessi spazi a partire da martedì 5 maggio, dalle 10.30.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione rivolto alla comunità, con l’intento di favorire una maggiore consapevolezza sui comportamenti legati al gioco d’azzardo e sulle possibili conseguenze.