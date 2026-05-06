Solaro, al Polo Regina Elena un labirinto interattivo per riflettere sui rischi dell’azzardo
6 Maggio 2026
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SOLARO – Un’esperienza interattiva per riflettere sui rischi del gioco d’azzardo. Giovedì 7 maggio, dalle 15 alle 18.30, il Polo di Comunità Regina Elena di piazza Luigi Cadorna ospita un’iniziativa aperta alla cittadinanza, pensata per stimolare consapevolezza e confronto su un tema attuale e delicato.
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