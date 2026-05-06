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SARONNO – Dall’inaugurazione dello sportello Arcobaleno agli incontri culturali, passando per aperitivi, mostre, libri e momenti di confronto: prende il via lo Spring Pride 2026, il programma diffuso promosso in occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia di domenica 17 maggio.

L’iniziativa coinvolge i Comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto e Solaro ed è nata dal tavolo intercomunale dedicato alle Pari Opportunità insieme ad associazioni e realtà del territorio. L’obiettivo è promuovere inclusione, rispetto e diritti attraverso appuntamenti aperti alla cittadinanza.

Saronno sarà uno dei punti centrali del calendario con eventi tra martedì 12 e domenica 17 maggio. Si parte martedì 12 maggio alle 19 con l’inaugurazione dello sportello Arcobaleno in via San Giacomo alla presenza di Arcigay Varese.

Il programma proseguirà sabato 16 maggio con la lettura del libro “Julian è una sirena” di Jessica Love e un laboratorio per bambini alla biblioteca civica, il posizionamento della targa della panchina Arcobaleno a Caronno Pertusella, la presentazione del libro “Sei sempre tu” a Ceriano Laghetto e un aperitivo rainbow alla Cascina della Vigna.

In serata spazio anche agli stand informativi nel cortile di Casa Morandi, alla mostra di bandiere Lgbtqai+ in sala Nevera, alla proiezione del documentario “Abbracciami e sentirai lo stesso calore” e al “Saronno CiuLatalk”, tavola rotonda con giochi, quiz e performer drag.

Domenica 17 maggio alle 21 il programma si concluderà con la proiezione di un film a tema Lgbtqai+ al cinema teatro Prealpi.

“Lo Spring Pride nasce dal lavoro condiviso del tavolo intercomunale sulle Pari Opportunità – spiega l’assessora alle Pari Opportunità Lucy Sasso – e assume un significato ancora più importante perché si inserisce nelle iniziative legate alla Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia del 17 maggio. Attraverso eventi diversi vogliamo creare occasioni di incontro, conoscenza e dialogo, coinvolgendo tutta la cittadinanza”.

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