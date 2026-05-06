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TRADATE – Sopralluogo all’ospedale Galmarini per l’onorevole tradatese Stefano Candiani (Lega), che l’altro giorno ha effettuato una ricognizione della struttura per verificare criticità e prospettive di sviluppo, annunciando un prossimo confronto con il direttore generale dell’Asst Sette Laghi, Mauro Moreno.

Tra i principali nodi emersi c’è quello del personale: il turnover resta elevato e le carenze di organico rischiano di incidere sull’offerta dei servizi, pur a fronte di prestazioni giudicate complessivamente di buon livello. Una situazione comune a molti ospedali di territorio, ma che a Tradate si intreccia con le aspettative dell’utenza.

Sul fronte strutturale, proseguono alcuni interventi: la nuova Rianimazione è ormai prossima all’apertura dopo un investimento di circa 1,3 milioni di euro, mentre più consistente è il progetto della nuova piastra operatoria, da circa 5 milioni. Restano però rallentamenti sulla riqualificazione del pronto soccorso. L’obiettivo, ha spiegato Candiani, è fare il punto della situazione e avviare un dialogo con la direzione sanitaria per individuare soluzioni e rafforzare il ruolo dell’ospedale, punto di riferimento per il territorio.

06052026