Cronaca

UBOLDO – Il vento forte strappa parte del tetto di un’abitazione: intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, in via Cascina Malpaga. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’allarme è scattato intorno alle 17 quando, a causa delle violente raffiche che hanno interessato la zona durante il maltempo, una parte della copertura dell’edificio è stata divelta finendo all’esterno dell’abitazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori rischi per residenti e passanti.

Gli operatori hanno provveduto anche alla rimozione e alla sistemazione dei detriti sparsi nei dintorni della casa, operando in condizioni rese difficili dal vento e dal maltempo che nel pomeriggio ha interessato buona parte del Saronnese.

Non risultano persone coinvolte o ferite. Restano ora da valutare i danni riportati alla struttura dopo il cedimento della copertura provocato dal forte vento.

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