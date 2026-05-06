Saronnese

UBOLDO – Sabato 9 maggio alle 18,30, musica, socialità e cultura per celebrare un nuovo inizio. La Casa dei Talenti “Giancarlo Radrizzani” riapre le sue porte alla città con un appuntamento speciale all’insegna dello swing, delle emozioni e della voglia di tornare a vivere insieme gli spazi culturali della comunità.

Protagonisti della serata saranno Anita Camarella e Davide Facchini con un concerto raffinato e coinvolgente tra le atmosfere degli anni Trenta e Quaranta. In programma brani italiani e americani, racconti e melodie capaci di trasportare il pubblico in un viaggio musicale elegante e coinvolgente, pensato per far sorridere, emozionare e anche ballare.

L’evento rappresenta simbolicamente la rinascita della Casa dei Talenti e della biblioteca “Gianni Rodari”, oggi affidate alla gestione di Csbno, azienda consortile che negli anni si è distinta per la capacità di innovare e valorizzare i servizi culturali e bibliotecari, trasformandoli in veri punti di riferimento per il territorio.

“L’apertura della Casa dei Talenti “Giancarlo Radrizzani” e della biblioteca “Gianni Rodari” – spiega l’assessore alle politiche culturali del Comune di Uboldo Laura Radrizzani – segna un momento fondamentale di rinascita. Questa nuova gestione trasforma spazi comunali in un centro pulsante di aggregazione, arte e cultura, offrendo un luogo dove incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme. Grazie a una forte sinergia tra scuola, biblioteca e associazioni del territorio, restituiremo alla comunità ambienti dedicati a ogni fascia d’età, promuovendo una socialità attiva e condivisa. È tempo di tornare a vivere la cultura insieme”.

La serata inaugura anche “Aritmie”, nuova rassegna culturale pensata per portare energia, ritmo e nuove storie all’interno della Casa dei Talenti. Un progetto che punta a valorizzare la scena teatrale contemporanea attraverso spettacoli diversi per linguaggi, generi ed emozioni, proprio come suggerisce il nome scelto per la manifestazione.

Dopo mesi di chiusura, la riapertura della Casa dei Talenti restituisce così alla città uno spazio di incontro e partecipazione, con l’obiettivo di creare occasioni di ascolto, condivisione e crescita culturale aperte a tutta la comunità.

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