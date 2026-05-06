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VENEGONO SUPERIORE – Una serata dedicata alla sicurezza e al ruolo della comunità si è svolta in sala consiliare, dove Francesca Prada, presidente del Gruppo studio sicurezza, ha illustrato alla cittadinanza il lavoro svolto sul territorio. Il gruppo, istituito nel 2023 su iniziativa dell’amministrazione comunale, ha operato con l’obiettivo di costruire una rete di protezione basata su relazioni sociali solide e partecipate. Un modello che punta a trasformare il concetto di sicurezza da semplice controllo a esperienza condivisa, capace di prevenire situazioni di rischio attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Nel corso dell’incontro sono arrivati i ringraziamenti del sindaco Walter Fabiano Lorenzin e dell’assessore alla sicurezza Filomena Chiariello, che hanno sottolineato l’impegno e la dedizione dimostrati nel portare avanti il progetto. La rete coinvolge diversi soggetti del territorio: Prefettura, forze di polizia, polizia locale, gruppi di controllo del vicinato, scuola, protezione civile, associazioni e cittadini, tutti uniti dall’obiettivo di rafforzare il senso di prossimità e collaborazione.

Un approccio che mira a rendere la sicurezza un presidio diffuso, costruito giorno dopo giorno attraverso la partecipazione attiva della comunità.

(foto di gruppo all’incontro)

06052026