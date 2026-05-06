Groane

GROANE – Voci Groane è un progetto corale per riscoprire luoghi dimenticati, ma non del tutto cancellati dalla natura circostante attraverso il teatro, coinvolgendo cittadini e studenti del territorio.

Le date previste per il tour teatrale itinerante alla scoperta del parco — polmone verde a nord di Milano, tra i comuni di Bollate, Garbagnate Milanese, Cesate, Senago e Limbiate — sono il 10 e 17 maggio, con una replica autunnale l’11 ottobre.

Risvegliare la memoria collettiva di un territorio attraverso l’arte scenica e la mobilità sostenibile è l’obiettivo del progetto di Teatro Periferico Ets, che si realizza con il contributo di fondazione comunitaria nord Milano ente filantropico e Parco delle Groane e della Brughiera Briantea

Il progetto nasce per valorizzare un patrimonio naturalistico immenso, ma spesso poco conosciuto, trasformando luoghi simbolo in “palcoscenici viventi”. Al centro delle narrazioni e delle performance sono i siti in cui la mano dell’uomo si è rivelata benefica e costruttiva fino a oggi, per esempio opere come il Villoresi e la Pineta di Cesate, e altri siti che invece necessitano di essere reinterpretati come l’ex Città Satellite o l’ex Ospedale Santa Corona, attualmente in stato di abbandono.

Grazie a una raccolta di testimonianze e interviste condotte tra persone che hanno vissuto e lavorato nei luoghi toccati dal percorso, le storie di ieri tornano nel presente attraverso le voci di attori professionisti, studenti e allievi che hanno frequentano laboratori creativi e teatrali realizzati all’interno del progetto.

L’itinerario, da percorrere esclusivamente in bicicletta, si snoda attraverso un percorso totale di 15,5 km con partenza dalla stazione di Garbagnate Parco delle Groane.

La prima tappa è l’ex città Satellite con una performance basata su testimonianze reali che rievocherà il passato del celebre parco divertimenti insieme agli attori del laboratorio teatrale per docenti di teatro Periferico.

Il percorso prosegue verso la pineta di Cesate per un’esperienza in cuffia che permetterà di immergersi in un racconto ispirato ai pini di Maria Teresa d’Austria, narrato dalle voci di una classe della scuola primaria Montessori di Bollate.

Il tour tocca inoltre l’ex ospedale Santa Corona con una performance di teatro Periferico dedicata alla reinterpretazione di questo luogo oggi in stato di abbandono, per poi concludersi presso il canale Villoresi con l’evento finale dedicato all’importanza vitale dell’acqua, messo in scena dagli allievi attori dell’associazione Lumen di Senago e dagli studenti del Liceo Russell di Garbagnate.

“Vogliamo restituire voce ai segni lasciati dall’uomo, sia quelli costruttivi che quelli oggi silenziati dal tempo”, spiegano gli organizzatori. Il progetto non è solo spettacolo, ma un percorso di coesione sociale che coinvolge attivamente cittadini e scuole in laboratori creativi, promuovendo la consapevolezza ambientale e il legame intergenerazionale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09