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SARONNO /ROMA – La dirigente scolastica dell’Itis Riva di Saronno, Monica Zonca, sarà tra i protagonisti del convegno “Educazione e formazione nell’età giovanile”, in programma venerdì 15 maggio a Roma. L’iniziativa, promossa dall’associazione Met Merito, Equità, Trasparenza, si terrà dalle 15 all’Itis Galilei in via Conte Verde 51 e affronterà il tema dell’orientamento e della professionalizzazione dei giovani.

Il convegno si aprirà alle 15 con l’intervento di Rosa Limongelli, presidente Met, che presenterà la nuova associazione. A seguire, dalle 15.15, spazio alla sessione tecnica e pedagogica con diversi contributi dedicati all’orientamento scolastico e alle prospettive educative.

Tra questi, l’intervento Oltre l’indirizzo: costruire percorsi elettivi per un orientamento autentico di Alfonso D’Ambrosio, dirigente scolastico Ic Lozzo Atestino, in collegamento. Fabio Cannatà, dirigente scolastico, parlerà di Autoriflessione e scelte: orientarsi con la scuola. Monica Zonca, dirigente scolastica Itis Riva di Saronno, interverrà sul tema Dall’aula al mondo del lavoro: didattica laboratoriale ed orientamento alle professioni, anche in questo caso in collegamento.

Previsto inoltre l’intervento di Gioconda Martucci, dirigente scolastico Polo Liceale Alighieri Caravillani di Roma, con Oltre l’aula: progettare il futuro. Dall’orientamento alla professionalizzazione: analisi dei casi di successo e nuove strategie nel nostro polo liceale.

Alle 16.20 si terrà la sessione istituzionale dedicata a “Responsabilità genitoriale e recupero della povertà educativa Decreto Caivano”, con l’intervento dell’onorevole Giuseppe Bicchielli, Commissione Istruzione e Cultura.

A seguire, alle 16.45, la tavola rotonda “Costruire comunità educante: dalla comunicazione interna alla generazione di valore e merito”, con il formatore senior Tecnocdid Giovanni Raimo.

Le conclusioni e i saluti finali sono previsti alle 17.50. L’evento si inserisce in un percorso che punta a promuovere strategie educative e nuove prospettive legislative per un’alleanza tra merito, professionalizzazione e responsabilità genitoriale.

Per partecipare è possibile prenotarsi scrivendo all’indirizzo [email protected].

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