Basket

SARONNO – Missione compiuta per la Robur Saronno, che espugna il campo di Laveno Valcuvia 75-62 e chiude sul 2-0 la serie dei quarti di finale playoff del campionato di Divisione regionale 2, conquistando così l’accesso alle semifinali.

Dopo il netto successo ottenuto domenica al PalaRonchi in gara 1 (80-56), i biancoblù di coach Alessandro Leva ieri sera si sono ripetuti anche in trasferta, confermando solidità e qualità in una sfida più combattuta ma sempre gestita con autorità. La Robur ha saputo controllare il ritmo della gara, rispondendo ai tentativi di rientro dei padroni di casa e trovando punti importanti da diversi protagonisti. Miglior realizzatore della serata Tolotti con 25 punti, seguito da Maioli a quota 15 e Cova con 12. In doppia cifra sfiorata anche per Mariano, autore di 9 punti.

Per la squadra saronnese arriva così una qualificazione meritata, frutto di una regular season chiusa al primo posto e di un avvio playoff convincente.

Tabellino Robur Saronno: Merico 2, Pagani 8, Mariano 9, Foti 2, Riva 2, Tolotti 25, Rimoldi 0, Pasquarello 0, Zerbi 0, Maioli 15, Cova 12. Allenatore: Leva.

(foto: Tolotti della Robur in azione di gioco)

07052026