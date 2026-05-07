Calcio

TRADATE – Nessuna rivoluzione in vista ai vertici del Tradate, società impegnata nel campionato di calcio di Prima categoria. Il club ha infatti deciso di intervenire con una presa di posizione ufficiale per smentire le voci circolate nelle ultime ore su presunti cambiamenti dirigenziali. La dirigenza, composta dal presidente onorario Rosario Tramontana, dal presidente Mario Martegani e dal vicepresidente Alessandro Lodi, ha ribadito la piena fiducia nel direttore generale Francesco Cuscunà e nel direttore sportivo Matteo Ferrario, già al lavoro in vista della prossima stagione.

Nessuna modifica quindi nell’organigramma societario, con l’attenzione che resta focalizzata sulla programmazione futura, tra prima squadra e settore giovanile.

Il comunicato del club

La società Tradate Calcio, nella persona del suo presidente e della dirigenza tutta, in merito all’articolo pubblicato in data odierna sul sito paolozerbi.com, ritiene doveroso comunicare ufficialmente che le notizie circolate riguardo ai movimenti dirigenziali non trovano alcun riscontro nella realtà e non sono in alcun modo riconducibili a comunicazioni ufficiali della società.

Il Tradate Calcio ripone assoluta fiducia nel suo dg Francesco Cuscunà e nel suo ds Matteo Ferrario. Il Tradate Calcio sta lavorando con serietà e riservatezza alla pianificazione della prossima stagione e nelle edi e nei tempi opportuni verranno comunicati i nostri obiettivi. Ogni aggiornamento ufficiale verrà comunicato esclusivamente attraverso i canali ufficiali del club. Invitiamo tutti i tifosi, i tesserati e gli appassionati a fare riferimento unicamente alle comunicazioni ufficiali della società. Evitando di alimentare notizie inesatte prive di fondamento che rischiano di creare inutile confusione nell’ambiente.

07052026

(foto: Francesco Cuscunà)

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