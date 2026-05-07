Calcio

SARONNO – Domenica la finale playoff del campionato di calcio d’Eccellenza, va in scena l’attesissimo Solbiatese-Fbc Saronno, coi saronnesi – peggio piazzati al termine della regular season – costretti a vincere per passare il turno ed accedere ai playoff nazionali. Ma con quali numeri i due club si presentato alla decisiva sfida?

Quelli della Solbiatese, seconda classificata in campionato (dietro all’Arconatese, direttamente promossa in serie D) sono impressionanti: 62 punti raccolti in 34 partite, frutto di 16 vittorie, 13 pareggi e 4 sconfitte. Sono stati ben 55 i gol segnati (35 quelli subiti), e la media è di 1.6 gol a partita, ed il bomber della squadra è il portoghese Joao Monteiro Barbosa, 18 reti. E’ una squadra relativamente giovane, età media inferiore ai 25 anni. Insomma, una stagione da protagonisti anche se nelle ultime giornate rallentando un po’: nell’ultima giornata di regular season solo uno 0-0 a Vigevano, il turno prima sconfitta interna 3-1 con la Vergiatese, ed in quello prima sconfitta 3-1 contro il modesto Sedriano.

Sull’altro fronte il Fbc Saronno che in campionato è arrivato quarto, con 56 punti, frutto di 15 vittorie, 11 pari e 8 sconfitte. E 52 gol segnati contro i 42 subiti; 1.5 gol di media a gara. Capocannoniere Andrea Vassallo con 16 reti. Età media del gruppo sotto i 26 anni; finale di regular season in crescendo, culminato dal 3-1 in trasferta sull’Altabrianza e col 3-1 in trasferta nella semifinale playoff di domenica scorsa contro la Caronnese.

Classifica regular season

Arconatese 73, Solbiatese 62, Caronnese 57, Fbc Saronno 56, Legnano, Vergiatese e Rhodense 52, Lentatese 44, Ardor Lazzate, Magenta e Arcellasco 41, Besnatese 40, Mariano 39, Vis Nova Giussano e Vigevano 37, Sedriano 35, Altabrianza 33, Sestese 32.

I verdetti

Arconatese promossa in serie D; Solbiatese, Caronnese e Fbc Saronno ai playoff; Mariano, Vis Nova Giussano, Vigevano e Sedriano ai playout; Altabrianza e Sestese retrocesse.

07052026