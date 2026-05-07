Calcio

CESATE – Novità in casa Sc United in vista della prossima stagione. La società che fa capo al centro sportivo di via Dante a Cesate ha nelle scorse ore ufficializzato l’ingresso di Roberto Zagati nel ruolo di direttore sportivo del settore agonistico.

Figura di esperienza e competenza, Zagati è stato scelto per contribuire allo sviluppo tecnico e organizzativo del progetto sportivo del club. L’obiettivo è quello di proseguire nel percorso di crescita degli atleti e consolidare i valori che caratterizzano la società. Nel comunicato diffuso dal club, la Sc United sottolinea la fiducia nel contributo che il nuovo direttore sportivo potrà portare, ritenuto fondamentale “per affrontare al meglio le prossime sfide”.

Per la società si tratta di un passo importante in vista del futuro, dopo una stagione molto positiva: da neopromossa nel campionato di Promozione, la Sc United si è infatti resa protagonista di un ottimo percorso e si appresta ora a disputare i playoff.

07052026