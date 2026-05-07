Cronaca

CESATE – Drammatico intervento dei soccorsi nelle scorse ore a Cesate, dove un incendio scoppiato all’interno di un edificio di via Ticino ha provocato una vittima. L’allarme è scattato attorno alle 13 di oggi, quando sul posto sono confluiti numerosi mezzi dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Milano e Saronno. Autobotti e autopompe hanno operato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo.

Presenti anche la polizia locale, impegnata nella gestione della viabilità e nel supporto alle operazioni di emergenza, oltre al personale sanitario intervenuto con ambulanza e automedica. Secondo le prime informazioni, all’interno dello stabile sarebbe stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Al momento non sono ancora state diffuse conferme ufficiali sull’identità della vittima. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri di Cesate e il sindaco Roberto Vumbaca.

Fra le ipotesi al vaglio, quella che il decesso possa essere stato causato dalle esalazioni e dal fumo sviluppati durante l’incendio. Saranno comunque gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(foto archivio)

07052026