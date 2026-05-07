Cronaca

CISLAGO – E’ stata una giornata intensa quella vissuta ieri dalla Protezione civile di Cislago, impegnata senza sosta dopo la violenta grandinata che ha colpito il paese causando problemi alla viabilità, allagamenti e numerose situazioni di emergenza.

I volontari sono entrati in azione fin dai primi minuti del maltempo, con l’attivazione immediata della prima squadra reperibile per portare assistenza alla popolazione e intervenire nelle zone più critiche. Fra le attività svolte, la chiusura di alcune strade interessate dall’accumulo di ghiaccio e acqua, il supporto agli automobilisti rimasti in panne e gli interventi per garantire la sicurezza della circolazione. Particolarmente impegnativo il lavoro al sottopasso, dove i volontari sono rimasti operativi fino a mezzanotte per liberare l’area e ripristinare condizioni di sicurezza e agibilità.

Complessivamente sono stati 10 i volontari della Protezione civile di Cislago coinvolti nelle operazioni di emergenza. Dalla stessa associazione è arrivato un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato agli interventi affrontando ore particolarmente difficili a causa del violento nubifragio.

07052026