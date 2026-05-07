Cronaca

CISLAGO – Primo bilancio dopo la violenta grandinata che ieri si è abbattuta sul paese, provocando pesanti disagi alla circolazione e diversi allagamenti. A fare il punto della situazione è l’Amministrazione comunale, che nelle scorse ore ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che sono intervenuti durante l’emergenza. Il maltempo aveva creato particolari criticità in diverse zone del territorio, con strade bloccate dall’accumulo di ghiaccio e problemi alla viabilità, oltre all’allagamento di alcune aree del paese. Fra i punti più critici anche il sottopasso, dove si è reso necessario un intervento prolungato per ripristinare condizioni di sicurezza.

Dal Comune arriva dunque il ringraziamento ai volontari della Protezione civile, rimasti operativi fino a tarda notte per affrontare le conseguenze della grandinata e consentire il ritorno alla normalità nelle zone maggiormente colpite. Un ringraziamento è stato rivolto anche agli agenti della polizia locale e ai dipendenti dell’ufficio tecnico comunale, impegnati nelle attività di monitoraggio del territorio e nella gestione dell’emergenza.

L’Amministrazione comunale ha sottolineato come, ancora una volta, il lavoro coordinato di volontari e operatori abbia consentito di affrontare rapidamente una situazione particolarmente complessa causata dal maltempo.

07052026