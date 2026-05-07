Cronaca

COGLIATE – Momenti di apprensione questo pomeriggio a Cogliate per un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere di via Trieste. L’allarme è scattato poco prima delle 16 e sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, compreso l’elicottero di Areu per le emergenze sanitarie.

Inizialmente sul luogo dell’incidente sono arrivati un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca, l’automedica e una pattuglia dei carabinieri di Desio. Poco dopo è giunto anche l’elisoccorso decollato da Como. Il ferito è un uomo di 36 anni, rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza per alcune centinaia di metri fino a via Donizetti, dove l’elicottero era atterrato in un campo per consentire il trasbordo.

L’uomo è stato poi trasferito in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto nel cantiere.

(foto archivio: elisoccorso in servizio nella zona)

07052026