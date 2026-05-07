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CESANO MADERNO – Il beauty talent Aegyptia Fashion Lab approda quest’anno in Lombardia. Martedì 5 maggio, i riflettori si accenderanno sull’istituto Sacai di Cesano Maderno, dove i migliori studenti di make-up si sfideranno per dimostrare talento, tecnica e visione artistica. I quattro profili più meritevoli selezionati a Lugano staccheranno il pass per la finalissima di Milano.

Un ponte tra formazione professionale e fashion system

Nato da un’intuizione di Emanuele Giunta, amministratore unico di Bcm Cosmetics, il format, giunto alla sua quattordicesima edizione, si è consolidato come un prestigioso osservatorio internazionale. Uno strumento concreto per valorizzare le nuove generazioni di professionisti, trasformando la passione in una carriera di successo.

Quest’anno, oltre 310 concorrenti si sfideranno in un tour che toccherà, nella fase di selezioni locali, sette città tra l’Italia e la Svizzera. I vincitori assoluti della finale nazionale otterranno un premio prestigioso: lavorare nel team Aegyptia Milano Makeup (in collaborazione con 360°back) durante la Milano fashion week di settembre 2026.

“La nostra missione è scoprire nuovi talenti e diffondere un’idea di bellezza sana e inclusiva, capace di rispecchiare sogni, tendenze e aspirazioni delle nuove generazioni. Aegyptia Fashion Lab rappresenta da sempre una porta d’accesso al mondo del lavoro”, dichiara Emanuele Giunta, patron del concorso.

La tappa lombarda

A rappresentare il talento lombardo, martedì 6 maggio, saranno gli studenti della scuola Sacai l’istituto che dal 2001 forma professionisti del settore Beauty and Wellness trasmettendo passione e amore per il lavoro, avvalendosi dei migliori docenti del settore. Dopo una gara della durata di due ore, solo quattro giovani talenti avranno l’opportunità di accedere alla finale milanese.

“Le nostre alunne sono entusiaste di partecipare alla nuova edizione di questo prestigioso talent, la nostra scuola vedrà in gara non solo truccatori ma anche acconciatori, una novità che arricchisce ulteriormente l’esperienza formativa e creativa dei nostri ragazzi, offrendo loro l’opportunità di crescere e mettersi alla prova in un contesto stimolante e innovativo. Questo momento di confronto rappresenta un’opportunità fondamentale per mettere in mostra la passione, la creatività e la preparazione che caratterizzano il percorso formativo di Sacai. Partecipare a eventi prestigiosi come l’Aegyptia Fashion Lab è per noi un’opportunità unica da offrire ai nostri studenti per stimolare la loro crescita professionale e affrontare quindi il futuro con competenza e determinazione”, il direttore Paola Strazzuso.

Temi creativi del 2026: nostalgia e innovazione

Per questa nuova edizione, la creatività dei partecipanti sarà guidata da due concept contemporanei:

Progetto 1: 2026 Is the New 2016. Un ritorno all’estetica “full glam” pre-algoritmo. Protagonisti i pantaloni skinny, le giacche di pelle, le borchie e le trecce (boxer braids). Parole chiave: urban, nostalgia, insta brows, audacia.

Progetto 2: Pop of Blue. Il blu reinterpretato come nuovo neutro universale in un’era post-digitale. Look essenziali in denim, dettagli in cuoio e un finish “glow” ghiacciato. Parole chiave: libertà, imperfezione, versatilità, profondità.

Verso la Finale: Le prossime tappe

Il viaggio di Aegyptia Fashion Lab proseguirà con il seguente calendario: 7 maggio Milano, 21 maggio grande finale a Milano.

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