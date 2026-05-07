Città

SARONNO – “Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Saronno accoglie con grande soddisfazione la conclusione delle bonifiche dei terreni inquinati (Fase 3) delle dell’area ex Isotta Fraschini: ogni fase completata è un tassello che avvicina Saronno alla restituzione di un’area strategica al cuore della città, area troppo a lungo rimasta in stato di abbandono”.

Inizia così la nota condivisa nelle ultime ore in merito alle ultime novità, arrivate nella giornata di ieri mercoledì 6 maggio, sui progressi sul fronte delle bonifiche dell’area dismessa tra via Varese e via Milano.

“Si tratta di un risultato concreto e atteso, che conferma la bontà di un percorso lungo e complesso, condotto con rigore tecnico e nel rispetto delle normative vigenti. Con la consueta trasparenza la proprietà ha condiviso questo aggiornamento con l’amministrazione e con la città: comunicare è un atto di rispetto verso la comunità e questo lo riteniamo un segnale positivo che va valorizzato. Accogliamo allo stesso modo con favore l’annuncio di aperture dell’area ai cittadini nelle prossime settimane: ciascun cittadino/a potrà vedere con i propri occhi l’avanzamento dei lavori. La trasparenza non è un optional: è una condizione imprescindibile per qualsiasi progetto che coinvolga la vita di una comunità”.

E si guarda avanti: “Con la prossima presentazione in Comune della documentazione relativa alla fase 4, il percorso del progetto entra in una nuova fase operativa. Come gruppo consiliare, continueremo a seguire con rigore e attenzione l’avanzamento dei lavori e l’iter del Piano Integrato di Intervento, attualmente nella fase delle osservazioni, confermando che si procederà con la stessa serietà e trasparenza dimostrate finora. L’ex Isotta Fraschini non è semplicemente un’area dismessa: è uno dei nodi più significativi del futuro urbano di Saronno, una grande opportunità di sviluppo e rigenerazione nel cuore della nostra città. Restituirla alla città in modo intelligente, sostenibile e condiviso significa scommettere su Saronno e sui suoi cittadini. Il Pd è e resterà impegnato affinché questa rigenerazione avvenga nell’interesse di tutta la comunità: con sostenibilità, partecipazione e una visione di lungo periodo che metta al centro le persone”.

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