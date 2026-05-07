Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Blitz della polizia locale in un ristorante cittadino, dove sono emerse gravi irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario. L’intervento, condotto dagli agenti guidati dal comandante Luca Leone, ha portato alla contestazione di numerose violazioni e a una sanzione complessiva di 11.000 euro per il titolare.

Durante il sopralluogo sono state riscontrate condizioni giudicate critiche: dalla presenza di insetti e lucertole morte in cucina a attrezzature sporche e unte, fino a cibo scaduto o conservato in modo non adeguato. Gli agenti hanno inoltre trovato rifiuti maleodoranti non rimossi, spazi non puliti, pesce surgelato in celle frigorifere ritenute non idonee e carne in stato di alterazione, priva delle etichette necessarie per la tracciabilità.

Alla luce delle condizioni rilevate, il locale è stato segnalato con urgenza all’Ats competente, con proposta di chiusura dell’attività fino al ripristino dei requisiti di sicurezza.

(foto: controlli della polizia locale nel ristorante)

07052026