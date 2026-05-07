Saronnese

GERENZANO – Serata a teatro in programma sabato 9 maggio con una proposta all’insegna del divertimento. L’assessorato alla cultura del Comune di Gerenzano, insieme all’associazione teatrale Colpi di Scena, invita la cittadinanza allo spettacolo “Il delitto è servito”.

L’appuntamento è fissato alle 21 al teatro San Filippo Neri, in piazza De Gasperi. Sul palco una commedia brillante, diretta da Cristina Anna Conca, che promette di mescolare elementi del giallo con una forte dose di ironia. Lo spettacolo propone una trama ricca di intrighi e colpi di scena, ma con un tono leggero e divertente, pensato per coinvolgere il pubblico e strappare più di una risata.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

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(foto: il teatro di Gerenzano in occasione di una precedente rappresentazione)

07052026