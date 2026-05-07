SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 6 maggio, grande attenzione per il maltempo che ha colpito il Saronnese con una violenta grandinata, ma anche per i nuovi eventi dello Spring Pride e per l’appello ai volontari a sostegno dell’Alzheimer Cafè. Interesse anche per gli aggiornamenti sull’area ex Isotta.

Una violenta grandinata ha colpito cislago e diversi comuni della zona, lasciando strade e cortili imbiancati. In tanti si sono messi al lavoro con pale e scope per liberare gli spazi accumulati dalla grandine, mentre i video condivisi online hanno mostrato l’intensità del fenomeno.

Nasce lo Spring Pride, una rete di eventi e iniziative condivise tra Saronno, Caronno Pertusella e Solaro per promuovere inclusione e contrasto alle discriminazioni. Il programma prevede incontri, momenti culturali e appuntamenti aperti alla cittadinanza.

Nuovo passo avanti per l’area ex Isotta, dove si è conclusa la terza fase della bonifica ambientale. Ora si guarda alla fase successiva, mentre si annunciano possibili aperture dell’area ai cittadini nei prossimi mesi.

Auser cerca nuovi volontari per mantenere attivo l’Alzheimer Cafè, spazio dedicato al sostegno delle persone con fragilità cognitive e delle loro famiglie. L’associazione lancia un appello alla comunità per garantire continuità a un servizio considerato molto prezioso.