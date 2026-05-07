Misinto

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Insieme per Misinto, relativo al rendiconto di gestione.

Il rendiconto di gestione non è un semplice documento tecnico, ma è il momento in cui le scelte si traducono in fatti e i risultati si misurano concretamente. Per poter esprimere un giudizio politico sull’operato dell’amministrazione è necessario analizzare i dati, perché dietro ogni numero c’è una precisa scelta amministrativa su come reperire le risorse e come utilizzarle per il bene della comunità.

Riteniamo che sia politicamente legittimo chiedere come mai il livello di riscossione dell’evasione Tari sia pari allo zero e quali siano le azioni che l’amministrazione intende intraprendere per recuperare tali risorse. Non si tratta solo di un dato contabile, ma di un tema di equità fiscale e di buona amministrazione: chi paga deve sapere che l’ente è in grado di far pagare anche chi non adempie ai propri obblighi. È politicamente legittimo chiedere come mai, il 24 marzo, con deliberazione comunale n. 24 (riaccertamento dei residui), l’addizionale Irpef è stata ridotta di 200 mila euro, mentre a distanza di una settimana con deliberazione n. 28 del 01/04/2026, tale riduzione è stata applicata di soli 74 mila euro.

Non è una correzione marginale: è una modifica che cambia radicalmente il risultato di amministrazione, il quale sarebbe risultato negativo. Inoltre abbiamo chiesto al sindaco spiegazioni riguardo al fatto che, nel documento presentato, risultano ancora da riscuotere cifre riferite all’anno 2022, in particolare i 300 mila euro per la rigenerazione urbana e i 70 mila euro per i contributi statali del 2021. Avanzando ulteriori richieste di chiarimenti in merito ad altre voci del rendiconto, le risposte sono state sempre le stesse: “vedremo”, “verificheremo”, “non ricordo”. Per noi queste non sono scelte tecniche che riguardano l’operato degli uffici comunali e dei dipendenti, ai quali, come gruppo, abbiamo sempre riconosciuto disponibilità e professionalità, ma sono scelte amministrative di cui chi governa è tenuto ad assumersi la responsabilità.

Del resto, oltre a cercare nei numeri qualche risposta sull’operato dell’amministrazione, non vi è alcuna traccia di una relazione di intervento politico da parte della Giunta. Nulla che racconti il proprio operato e le prospettive per il futuro della nostra comunità. Si cerca di spostare l’attenzione sull’aspetto tecnico del bilancio, magari allargando il discorso a quello di altri comuni, per coprire l’assenza totale di una prospettiva seria. Le poche informazioni relative ai lavori e ai progetti emergono solamente sui social, non nelle sedi istituzionali, senza chiarire le tempistiche e i costi. Il nostro lavoro di verifica ha già portato all’emergere di gravi incongruenze, poi corrette dagli organi competenti. Un’azione fondamentale, che ha contribuito ad evitare possibili rilievi futuri anche da parte della Corte dei Conti. Perché il Consiglio comunale non è un passaggio formale, ma il luogo in cui si controlla, si indirizza e si giudica l’azione amministrativa. Continueremo ad esercitare fino in fondo il ruolo di Consiglieri comunali, per il bene della nostra Comunità.

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