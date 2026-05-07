Karate, grande soddisfazione per la saronnese Alessandra Bossi: arriva la convocazione in nazionale U21
7 Maggio 2026
SARONNO – Dopo la magnifica medaglia d’oro conquistata ai Campionati Assoluti regionali lombardi di karate, arriva un’altra grandissima soddisfazione per la giovane atleta saronnese Alessandra Bossi con la convocazione con la nazionale giovanile dei CTR Games, una delle competizioni nazionali più prestigiose che coinvolgerà i giovani atleti più forti d’Italia.
La karateka saronnese, dunque, gareggerà con la maglia azzurra il prossimo 2 giugno a Villa Franca in provincia di Taranto e avrà la possibilità di confrontarsi con i migliori atleti italiani preparando, così, al meglio i prossimi impegni imposti dal fitto calendario agonistico.
Le gare si svolgeranno a livello individuale ed i punti acquisiti dai singoli atleti verranno assegnati alla propria rappresentativa di appartenenza, la somma totale determinerà la classifica finale. Nella specialità di combattimento kumite, oltre agli incontri vinti, verranno conteggiati anche i punti fatti e subiti così da rendere la classifica più completa.
Oltre alla convocazione nella nazionale under 21 per il kumite individuale 50 kg, Alessandra Bossi prenderà parte anche ad un seminario nazionale con partecipazione ad invito, in programma sempre a Taranto dal 31 maggio al 1° giugno durante il quale si preparerà sotto la guida tecnica dello staff ufficiale della nazionale.
(foto da archivio)
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