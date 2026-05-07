Lazzate

LAZZATE – Fratelli d’Italia Lazzate fotografa la situazione economica del comune, spiegando i motivi per cui, al consiglio comunale dello scorso 30 aprile. Riceviamo e pubblichiamo la nota in merito.

Bollette esorbitanti per tutti gli immobili di proprietà comunali: non imputabili al blocco del canale di Hormuz (citato dal consigliere leghista Luca Monti, davvero sorprendente), perché nel 2025 non c’era alcun blocco del canale di Hormuz che giustifichi quelle bollette. Manca una politica energetica.

Costi della Giunta (giunta composta da 5 persone, sindaco, vicesindaco e tre assessori) fuori misura: 170.000 euro all’anno, per un Comune di 7.700 abitanti: una cifra spropositata

Sprechi su progetti falliti:

57.000 euro al Comune di Misinto per il progetto asilo nido mai realizzato, progetto cestinato;

fondi pubblici senza risultati concreti.

Bandi inutili: 80.000 euro per una ciclostazione con biciclette sempre ferme.

Scelte incoerenti: 140.000 euro per un nuovo piccolo parcheggio davanti al campo da calcio. Dopo aver eliminato quello, molto più grande in piazza mercato.

Amministrazione scollegata dalla realtà:

Dipendenza di questa amministrazione da decisioni di privati (vedi progetto Villa Biraghi)

Nessuna attenzione ai bisogni reali del paese.

Fine delle giustificazioni. Restano i fatti: quali?

Il quadro complessivo di questi 3 anni:

La giunta ci è già costata in soli 3 anni ben oltre 510.000 euro;

Esclusi rimborsi e trasferte per gemellaggi, pubblicità.

La pubblicità ci costa, solo nel 2025, 30.000: una cifra così alta è per benessere ai cittadini o per visibilità all’amministrazione? Spesi 90.000 euro per tre anni di tensostrutture (il tendone a settembre) destinata a eventi, pensate quanto ci è costata in 20 anni, avremmo potuto comprarla.

La domanda resta aperta: quali benefici concreti questa amministrazione dá al cittadino medio a fronte della cifra che ci è costata e che ci costa oggi, con i propri stipendi e le scelte avventate per il paese di Lazzate?

Amministrare significa scegliere con responsabilità e non sembra che questo sia quanto succede a Lazzate. Abbiamo pubblicato qualche immagine di quella che è la gestione e la manutenzione ordinaria/straordinaria in Lazzate, in pieno centro: piccoli tratti di marciapiede in via Trento e Trieste, appena rifatti con asfalto che si sgretola. Casa Volta completamente abbandonata a se stessa, eppure costi di riscaldamento, elettricità, pulizia, comunque elevati. Igiene scarsa, muri completamente fatiscenti e decadenti in pieno centro, via San Lorenzo. Questa è la reale gestione del paese al di là della pubblicità propagandistica di parte.

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