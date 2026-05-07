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SARONNO – Giovedì 7 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con la presenza di nubi sparse soprattutto nelle ore del mattino. Non sono previste piogge nelle prossime ore, anche se nella notte potrebbero tornare precipitazioni. È segnalata un’allerta meteo per afa.

Nel dettaglio, la mattinata vedrà cieli irregolarmente nuvolosi ma con tendenza a graduali schiarite nel corso della giornata. Nel pomeriggio il tempo si presenterà più stabile, con ampi spazi soleggiati e condizioni generalmente asciutte. Le temperature resteranno elevate nelle ore centrali, con una massima attesa di 29°C e una minima di 10°C, favorendo una sensazione di caldo accentuata soprattutto nei contesti urbani. I venti saranno deboli: al mattino provenienti da Nord, mentre dal pomeriggio ruoteranno dai quadranti meridionali.

La situazione meteorologica sulla Lombardia vedrà un progressivo miglioramento grazie all’allontanamento della circolazione depressionaria che nelle prime ore della giornata porterà ancora qualche residua instabilità. Sulle basse pianure occidentali e sulle pedemontane saranno possibili deboli piogge mattutine, seguite però da rasserenamenti nel pomeriggio. Tempo più stabile sulle pianure orientali, mentre sulle aree alpine e prealpine saranno presenti nubi irregolari con fenomeni in attenuazione entro sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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