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SARONNO – Nuove risorse per lo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi. Con l’ultima variazione di bilancio il consiglio comunale ha approvato un investimento da 100 mila euro destinato a interventi di manutenzione straordinaria.

I lavori riguarderanno in particolare la copertura della tribuna, dove da tempo si registrano infiltrazioni d’acqua. L’obiettivo è proseguire nel percorso di riqualificazione dell’impianto avviato negli ultimi anni dalle diverse amministrazioni, anche se restano ancora molte criticità da affrontare. Negli anni scorsi erano già stati effettuati alcuni interventi, come il rifacimento della tribuna con nuovi seggiolini e l’installazione dell’impianto di illuminazione a led, comunque non adeguato per categorie superiori.

Resta però ancora molto da fare per un recupero completo della struttura: la gradinata scoperta da circa 2200 posti è da tempo inagibile, mentre la palazzina servizi – che ospita biglietteria, sede e altri spazi – è priva di copertura e presenta problemi di infiltrazioni. Interventi più ampi richiederanno investimenti ben più consistenti.

07052026