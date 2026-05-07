Cronaca

SARONNO – Non si fermano i furti di biciclette in città e nei comuni vicini. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni, con episodi che riguardano sia bici lasciate in strada sia quelle custodite in spazi privati. Tra i casi più recenti, quello avvenuto in pieno centro, in corso Italia, dove una bici elettrica è stata rubata in pieno giorno nonostante fosse assicurata con una catena a un palo: è bastato un breve momento di assenza della proprietaria perché sparisse.

Situazioni simili anche in periferia. A Cassina Ferrara, durante la notte, è stata sottratta una mountain bike all’interno di una proprietà privata. Stesso copione a Rovello Porro, dove una bici utilizzata da uno studente per andare a scuola è stata rubata sempre nelle ore notturne.

Non solo biciclette. Nel fine settimana i ladri sono tornati a colpire anche nei garage: in piazza De Gasperi, in centro, alcuni box sotterranei sono stati forzati e diverse auto parcheggiate sono state aperte e rovistate, probabilmente alla ricerca di denaro o oggetti di valore. Un fenomeno che continua a preoccupare i residenti, tra colpi sempre più frequenti e modalità che non risparmiano né spazi pubblici né aree private.

(foto archivio: bici in corso Italia a Saronno)

07052026