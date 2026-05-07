Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – SARONNO – “Ci sono ancora ragazzi che hanno paura di tenersi per mano”. È da questa frase, semplice ma pesante, che Alessandro Giudici, consigliere comunale di Caronno Pertusella, ha voluto richiamare l’attenzione durante la presentazione dello Spring Pride 2026, il calendario di eventi condiviso tra Saronno, Caronno Pertusella, Solaro e Ceriano Laghetto in vista della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia del 17 maggio.

Un intervento diretto, nato dal racconto di alcune famiglie del territorio. “Ho sentito delle madri di Caronno che sono venute e mi hanno detto: quando vai in certi posti non dare la mano al tuo ragazzo, è meglio che state distanti. Ecco, queste cose non si possono sentire”, ha spiegato Giudici nel suo intervento.

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Il consigliere ha sottolineato come, ancora oggi, anche in una società considerata civile, ci siano persone che vivono difficoltà nella quotidianità e nei luoghi di lavoro a causa del proprio orientamento sessuale. Da qui la necessità di creare una rete tra amministrazioni, associazioni e cittadini per difendere i diritti e costruire un clima di maggiore inclusione.

Nel suo intervento Giudici ha richiamato anche l’esperienza della rete tra Comuni avviata con Saronno e altre realtà del territorio, definendo il lavoro di squadra “l’ingrediente principale” per affrontare questi temi. “Noi come istituzioni abbiamo il dovere assoluto di tutelare queste persone” ha rimarcato, evidenziando l’importanza di coinvolgere sempre più cittadini anche attraverso eventi pubblici e momenti di confronto.

Il delegato di Caronno Pertusella ha inoltre ricordato le collaborazioni già avviate con Solaro e altre iniziative dedicate all’inclusione, spiegando che il percorso dello Spring Pride vuole essere anche un’occasione per parlare alle persone più scettiche e contrastare pregiudizi ancora presenti.

Lo Spring Pride proporrà nei prossimi giorni incontri, eventi culturali e momenti di socialità diffusi tra i diversi Comuni coinvolti, con Saronno al centro di molte iniziative del weekend del 16 e 17 maggio.

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