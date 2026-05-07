Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Domenica 10 maggio, a Ceriano Laghetto, torna uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti dello sport all’aria aperta: la trentesima edizione della Straceriano, manifestazione podistica non competitiva organizzata dalla Pro loco Ceriano Laghetto. L’evento si svolgerà all’interno del Parco delle Groane ed è aperto a partecipanti di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere il movimento e la socialità in un contesto naturale.

Il ritrovo per le iscrizioni è previsto dalle 7.30 in piazza Diaz, mentre la partenza sarà alle 8.30. I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi, da 6, 12 e 21 chilometri, pensati per adattarsi sia ai camminatori occasionali sia ai podisti più allenati. La formula è quella del passo libero, senza classifiche, per favorire una partecipazione ampia e inclusiva.

A rendere ancora più suggestiva la mattinata sarà la presenza della fanfara dei Bersaglieri di Legnano, che accompagnerà l’evento con momenti musicali, contribuendo a creare un clima di festa per tutta la comunità.

Per iscrizioni, regolamento e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale www.prolococerianolaghetto.com oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

(foto archivio)

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