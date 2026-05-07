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VENEGONO INFERIORE – Un pianoforte a coda e le note dei Queen: è questo il cuore di Rapsodia Bohemienne, concerto in programma sabato 9 maggio a Venegono Inferiore. L’appuntamento, inserito nella rassegna musicale venegonese “La’ ci darem la mano”, vedrà protagonista il pianista Roberto Franca nella suggestiva cornice di Villa Molina, con inizio alle 21.

Lo spettacolo è un tributo ai Queen in bianco e nero, un viaggio musicale che reinterpreta al pianoforte i grandi successi scritti da Freddie Mercury, voce e anima della band britannica. L’elemento distintivo è l’atmosfera raccolta: concerti a lume di candela che trasformano l’ascolto in un’esperienza intima, capace di offrire nuove sfumature a brani conosciuti da generazioni.

Accanto al repertorio dei Queen, Roberto Franca propone anche composizioni proprie e incursioni in altri mondi musicali. Nei suoi concerti trovano spazio infatti autori come Chick Corea, Lucio Dalla e Lucio Battisti, in un percorso che unisce generi e sensibilità diverse.

(foto archivio)

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