Calcio

SARONNO – Cresce l’attesa per la finalissima playoff del campionato di calcio d’Eccellenza che domenica pomeriggio vedrà di fronte Solbiatese e Fbc Saronno. La sfida si giocherà allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno con calcio d’inizio alle 15.30 e mette in palio l’accesso ai playoff nazionali. Per i biancocelesti sarà una vera impresa sportiva: il regolamento infatti premia il miglior piazzamento ottenuto nella regular season. La Solbiatese, arrivata seconda in campionato dietro all’Arconatese promossa direttamente in serie D, potrà qualificarsi anche in caso di pareggio al termine dei supplementari. Il Fbc Saronno, che ha chiuso la stagione regolare al quarto posto, è invece obbligato a vincere.

La squadra allenata da Danilo Tricarico arriva però alla sfida in grande fiducia dopo il convincente successo ottenuto domenica scorsa nella semifinale playoff contro la Caronnese, battuta 3-1 in trasferta davanti a una folta rappresentanza di tifosi saronnesi.

Prezzo ridotto per chi prenota

In vista della trasferta di Solbiate Arno, il Fbc Saronno ha diffuso tutte le informazioni utili per i sostenitori biancocelesti che seguiranno la squadra al “Chinetti”. Per assistere alla partita sarà possibile scegliere fra due diverse soluzioni. La tribuna scoperta avrà un costo di 8 euro, tariffa concordata tra le due società. Per questo settore è però necessaria la prenotazione obbligatoria: i tifosi devono contattare Eva al numero 3713372836 comunicando nominativo e numero di telefono. Il biglietto verrà poi consegnato direttamente all’ingresso dello stadio. Dal club arriva anche una raccomandazione legata alle previsioni meteo: essendo un settore scoperto, viene consigliato di portare con sé un ombrello.

Chi preferirà invece la tribuna coperta potrà acquistare il tagliando direttamente alla biglietteria dello stadio il giorno della partita, senza necessità di prenotazione. In questo caso il prezzo sarà di 10 euro.

La sfida si preannuncia molto equilibrata e con una cornice di pubblico importante. Da una parte la Solbiatese, protagonista di un campionato di vertice praticamente per tutta la stagione; dall’altra un Fbc Saronno arrivato nel momento decisivo dell’anno in grande crescita di condizione e risultati.

Per i biancocelesti sarà necessario cercare la vittoria su un campo difficile, contro una formazione che in stagione ha chiuso con numeri importanti sia in fase offensiva sia difensiva. Ma il Saronno, dopo avere eliminato la Caronnese in trasferta, proverà a completare un’altra impresa per continuare a inseguire il sogno serie D attraverso gli spareggi nazionali.

(foto archivio: un precedente Solbiatese-Fbc Saronno)

08052026