Calcio

CARONNO PERTUSELLA – È arrivata all’ultima giornata la conferma di una stagione straordinaria: la Juniores della Caronnese ha vinto il girone B del campionato regionale, centrando un traguardo che mancava da tempo nella storia rossoblù. Un successo costruito lungo tutta la stagione, con il primo posto mantenuto praticamente dall’inizio alla fine. I numeri parlano chiaro: 72 punti in 30 partite, con 23 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, 85 gol segnati e appena 29 subiti, miglior difesa del girone.

Una vittoria che vale anche la promozione nelle Regionali Elite, obiettivo dichiarato a inizio stagione e parte di un progetto più ampio della società, che punta a valorizzare il settore giovanile e a creare un ponte diretto con la prima squadra. Durante l’annata, infatti, diversi giocatori della Juniores hanno già trovato spazio in Eccellenza, contribuendo alla crescita del gruppo e confermando la bontà del lavoro svolto. Tra questi anche il portiere Nicolò Colombo, convocato nella selezione Under 19 della Lombardia.

Fondamentale il lavoro dello staff, dalla selezione dei giocatori alla gestione quotidiana del gruppo, fino alla guida tecnica affidata a mister Matteo Corciulo, che al primo anno da allenatore ha saputo portare la squadra al successo. Alla base del risultato, oltre agli aspetti tecnici, anche la compattezza del gruppo: una squadra che ha saputo restare unita e concentrata lungo tutto il campionato, affrontando difficoltà e mantenendo sempre il vertice della classifica. Ora, per i giovani rossoblù, si apre una nuova fase con l’approdo in Elite e con la prospettiva di continuare il percorso di crescita, con uno sguardo sempre più vicino alla prima squadra.

08052026