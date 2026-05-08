Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Scontro politico sul rendiconto di bilancio in paese. Il gruppo consiliare della Lega, all’opposizione, ha segnalato al prefetto della Provincia di Monza e Brianza la mancata approvazione del rendiconto 2025 entro i termini previsti dalla legge. Secondo quanto comunicato dal Carroccio, il documento avrebbe dovuto essere approvato dal consiglio comunale entro il 30 aprile, come stabilito dal Testo unico degli enti locali. I consiglieri leghisti parlano di ritardi e criticità nella gestione finanziaria dell’amministrazione comunale, sottolineando come anche negli anni precedenti si siano registrati slittamenti nelle scadenze: nel 2024 il consuntivo fu approvato con oltre tre settimane di ritardo e il bilancio consolidato con più di un mese di posticipo.

Nel documento inviato al prefetto Enrico Roccatagliata, la Lega evidenzia inoltre che, allo stato attuale, non risulterebbe ancora approvato dalla giunta nemmeno lo schema di rendiconto 2025, né sarebbe stata comunicata la sua disponibilità ai consiglieri. Da qui la richiesta di un intervento dell’autorità prefettizia per le valutazioni del caso, richiamando le norme previste dall’articolo 141 del Tuel in materia di mancata approvazione degli atti contabili.

Il gruppo consiliare leghista, composto da Dante Cattaneo, Roberto Leone Crippa e Antonella Imperato, critica duramente l’operato dell’amministrazione comunale, accusandola di non rispettare le scadenze previste e di adottare una gestione giudicata inadeguata sul fronte finanziario.

Al momento non risultano repliche ufficiali da parte dell’amministrazione comunale.

(foto archivio: il consiglio comunale a Ceriano Laghetto)

07052026