Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – A Ceriano Laghetto, per una sera, si rivivrà l’atmosfera dei cabaret parigini: per iniziativa dell’Amministrazione comunale, il 10 maggio in Piazza Lombardia arriva “Mon café chantant”. Sarà un viaggio tra musica classica e teatro leggero con il mezzosoprano Elsa Biscari e il pianista, cerianese, Bruno Billone.

Il fascino bohémien della Parigi del primo Novecento approda nel cuore di Ceriano Laghetto: l’ambiente raccolto di piazza Lombardia ospiterà il concerto-spettacolo che è un’antologia musicale raffinata e coinvolgente che esplora il sottile confine tra la musica colta, il cabaret e le radici del musical moderno.

Protagonisti di “Mon cafè chantant” saranno due giovani talenti d’eccezione: il mezzosoprano Elsa Biscari, con il pianista Bruno Billone.

In questo concerto il pubblico sarà trasportato nei salotti e nei café dove artisti, poeti e musicisti si incontravano, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, per ridefinire l’arte del nuovo secolo. Lo spettacolo alterna momenti vocali a perle pianistiche, restituendo quello spirito “sognante” e talvolta dissacrante tipico dei primi decenni del ‘900. Ad esibirsi saranno Elsa Biscari, mezzosoprano, vincitrice del Premio Nazionale delle Arti 2023, che si è distinta per la sua specializzazione nel repertorio vocale da camera francese e inglese, diplomandosi con lode e menzione d’onore al Conservatorio G. Verdi di Milano e Bruno Billone, pianista. Classe 2001, di Ceriano Laghetto, dove vive dall’età di 7 anni, attualmente in Germania a completare la sua specializzazione, Billone è già stato protagonista di esibizioni per Rai 5 e prestigiosi festival europei (Germania, Lettonia, Lituania). Per lui l’emozione speciale di esibirsi per la prima volta “a casa”. “Si tratta di uno degli appuntamenti più significativi della rassegna Maledetta Primavera, che da settimane accompagna il nostro territorio con un’offerta culturale originale e variegata”, commenta Federica Manno, assessora alla Cultura.

“In questa occasione siamo particolarmente orgogliosi di ospitare due giovani eccellenze del panorama artistico tra cui Bruno, un brillante musicista cerianese che si è già affermato con successo su palcoscenici internazionali e che si esibirà per la prima volta ‘a casa’, davanti alla sua comunità”.

In caso di pioggia, l’evento verrà rinviato a domenica 17 maggio.

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