Cronaca

CISLAGO – Una vicenda curiosa, ma che ha subito attirato l’attenzione sui social locali. A Cislago si parla infatti del cactus sparito da un’abitazione privata e del post pubblicato dal proprietario, che in poche ore ha raccolto commenti e reazioni.

A raccontare l’episodio è stato un tente del gruppo Facebook “Sei di Cislago se…”, dove ha pubblicato la fotografia della pianta accompagnata da poche ma eloquenti parole: “Questo è il cactus che si sono fregato ieri”, spiegando anche che l’immagine risale a due anni fa e che nel frattempo attorno alla pianta erano cresciuti diversi “figli”, ovvero le nuove propaggini del cactus.

Il post ha subito suscitato curiosità fra gli utenti del gruppo social cittadino, tra battute, incredulità e commenti amareggiati per il furto decisamente insolito. Non è chiaro dove sia avvenuto l’episodio né se siano state presentate segnalazioni ufficiali, ma la storia è rapidamente diventata uno degli argomenti più discussi della giornata online fra i cislaghesi.

08052026